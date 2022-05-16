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2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Billboard dergisi tarafından her yıl dağıtılan Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Töreni Sean Puff Daddy (Sean Combs)... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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bts, фото, drake, kanye west, billboard

2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

12:00 16.05.2022 (güncellendi: 12:17 16.05.2022)
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Billboard dergisi tarafından her yıl dağıtılan Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Töreni Sean Puff Daddy (Sean Combs) sundu.
© AFP 2022Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo yedi ödül kazanırken, onu altı ödülle Ye izledi.
Met Gala, Olivia Rodrigo - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo yedi ödül kazanırken, onu altı ödülle Ye izledi.
© AFP 2022Törende Mary J. Blige ‘İkon Ödülü’ ile onurlandırılırken, aralarında Becky G, Dan + Shay, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.
2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2022
Törende Mary J. Blige ‘İkon Ödülü’ ile onurlandırılırken, aralarında Becky G, Dan + Shay, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.
© AP Photo / Chris PizzelloEn iyi R&B şarkıcısı: Doja Cat
2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Chris Pizzello
En iyi R&B şarkıcısı: Doja Cat
© AP Photo / Chris PizzelloEn iyi grup ve Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS
BTS, Grammy performansı - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Chris Pizzello
En iyi grup ve Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS
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