2022 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

© AFP 2022 Törende Mary J. Blige ‘İkon Ödülü’ ile onurlandırılırken, aralarında Becky G, Dan + Shay, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.