© AFP 2022Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo yedi ödül kazanırken, onu altı ödülle Ye izledi.
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© AFP 2022
Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo yedi ödül kazanırken, onu altı ödülle Ye izledi.
© AFP 2022Törende Mary J. Blige ‘İkon Ödülü’ ile onurlandırılırken, aralarında Becky G, Dan + Shay, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.
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© AFP 2022
Törende Mary J. Blige ‘İkon Ödülü’ ile onurlandırılırken, aralarında Becky G, Dan + Shay, Ed Sheeran, Maxwell, Machine Gun Kelly, Morgan Wallen, Rauw Alejandro ve Silk Sonic gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda sanatçı sahne aldı.
© AP Photo / Chris PizzelloEn iyi R&B şarkıcısı: Doja Cat
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© AP Photo / Chris Pizzello
En iyi R&B şarkıcısı: Doja Cat
© AP Photo / Chris PizzelloEn iyi grup ve Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS
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© AP Photo / Chris Pizzello
En iyi grup ve Şarkısı en çok satan sanatçı: BTS
© AP PhotoEn iyi şarkıcı ve En iyi erkek şarkıcı: Drake
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© AP Photo
En iyi şarkıcı ve En iyi erkek şarkıcı: Drake
© AP PhotoEn iyi hristiyan müziği albüm ve En iyi gospel albümü: Ye - Donda
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© AP Photo
En iyi hristiyan müziği albüm ve En iyi gospel albümü: Ye - Donda
© AP Photo / Amy HarrisEn iyi R&B erkek şarkıcı: The Weeknd
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© AP Photo / Amy Harris
En iyi R&B erkek şarkıcı: The Weeknd