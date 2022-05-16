https://tr.sputniknews.com/20220516/44-ulkeden-yetkililer-toplaniyor-el-salvadorda-bitcoin-zirvesi--1056401341.html
44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi
44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi
Kripto para Bitcoin'in resmi para birimlerine dahil eden ilk ülke El Salvador'un devlet başkanı Bukele, 44 ülkeden yetkiliye bugün Bitcoin'in konuşulacağı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:04+0300
2022-05-16T11:04+0300
2022-05-16T11:04+0300
ekonomi
bitcoin
el salvador
nayib bukele
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Twitter hesabından açıklama yapan El Salvador lideri Nayib Bukele, 32 merkez bankasından yetkililerin ve 12 de mali yetkilinin bir arada olacağı toplantıda dijital ekonomi, El Salvador'un Bitcoin politikası ve Bitcoin'in avantajlarının ana gündem maddeleri olacağını aktardı. Katılımcı ülkeler arasında Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Ürdün, Maldivler, Ruanda, Kenya, Ekvador ve Pakistan var. El Salvador'un ardından Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ikinci ülke Güney Afrika Cumhuriyeti olmuştu. İlgili yasa devlet başkanından geçerse Panama da bunu yapan üçüncü ülke olarak kayıtlara geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html
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bitcoin, el salvador, nayib bukele
44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi
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Kripto para Bitcoin'in resmi para birimlerine dahil eden ilk ülke El Salvador'un devlet başkanı Bukele, 44 ülkeden yetkiliye bugün Bitcoin'in konuşulacağı toplantı için ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan El Salvador lideri Nayib Bukele, 32 merkez bankasından yetkililerin ve 12 de mali yetkilinin bir arada olacağı toplantıda dijital ekonomi, El Salvador'un Bitcoin politikası ve Bitcoin'in avantajlarının ana gündem maddeleri olacağını aktardı.
Katılımcı ülkeler arasında Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Ürdün, Maldivler, Ruanda, Kenya, Ekvador ve Pakistan var.
El Salvador'un ardından Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ikinci ülke Güney Afrika Cumhuriyeti olmuştu. İlgili yasa devlet başkanından geçerse Panama da bunu yapan üçüncü ülke olarak kayıtlara geçecek.