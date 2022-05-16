https://tr.sputniknews.com/20220516/44-ulkeden-yetkililer-toplaniyor-el-salvadorda-bitcoin-zirvesi--1056401341.html

44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi

44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi

Kripto para Bitcoin'in resmi para birimlerine dahil eden ilk ülke El Salvador'un devlet başkanı Bukele, 44 ülkeden yetkiliye bugün Bitcoin'in konuşulacağı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T11:04+0300

2022-05-16T11:04+0300

2022-05-16T11:04+0300

ekonomi

bitcoin

el salvador

nayib bukele

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Twitter hesabından açıklama yapan El Salvador lideri Nayib Bukele, 32 merkez bankasından yetkililerin ve 12 de mali yetkilinin bir arada olacağı toplantıda dijital ekonomi, El Salvador'un Bitcoin politikası ve Bitcoin'in avantajlarının ana gündem maddeleri olacağını aktardı. Katılımcı ülkeler arasında Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Ürdün, Maldivler, Ruanda, Kenya, Ekvador ve Pakistan var. El Salvador'un ardından Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ikinci ülke Güney Afrika Cumhuriyeti olmuştu. İlgili yasa devlet başkanından geçerse Panama da bunu yapan üçüncü ülke olarak kayıtlara geçecek.

https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html

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bitcoin, el salvador, nayib bukele