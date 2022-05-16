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Ağabeyini öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi
Ağabeyini öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi
Adana'da ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T04:36+0300
2022-05-16T04:44+0300
türkiye
adana
ağabey
tabanca
silah
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.AA'nın haberine göre , Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti.Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
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adana, ağabey, tabanca, silah

Ağabeyini öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi

04:36 16.05.2022 (güncellendi: 04:44 16.05.2022)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Adana'da ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.
AA'nın haberine göre , Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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