https://tr.sputniknews.com/20220516/ak-partili-ellibes-ak-partiyi-kurt-kardeslerimizle-karsi-karsiya-getirme-cabasi-beyhudedir-1056418205.html
Ellibeş: AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir
Ellibeş: AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir
Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:28+0300
2022-05-16T19:28+0300
2022-05-16T19:32+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
ak parti
aynur doğan
mehmet ellibeş
derince
kürtçe
kürt
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AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in, Derince ilçesinde iptal edilen Aynur Doğan konseriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptığı kaydedildi.Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir" ifadesini kullandı.Türkiye'de etnik köken ayrımcılığı yaparak terör üreten, yıllarca doğu bölgelerindeki insanlara acı ve gözyaşını layık gören anlayışa karşı AK Parti'nin ülkede devrim niteliğindeki kararlara imza atarak Kürtçe kurslar, Kürt enstitüleri, Kürtçe edebiyat fakülteleri kurulmasını sağladığını ifade eden Ellibeş, TRT'de Kürtçe yayın, yargıda Kürtçe savunma hakkı, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin bu devrimlerden sadece birkaçı olduğunu söyledi.Mehmet Ellibeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 786 bin kilometrekaresi ve 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html
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Ellibeş: AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir
19:28 16.05.2022 (güncellendi: 19:32 16.05.2022) Abone ol
Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in, Derince ilçesinde iptal edilen Aynur Doğan konseriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na
yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptığı kaydedildi.
Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir" ifadesini kullandı.
Türkiye'de etnik köken ayrımcılığı yaparak terör üreten, yıllarca doğu bölgelerindeki insanlara acı ve gözyaşını layık gören anlayışa karşı AK Parti'nin ülkede devrim niteliğindeki kararlara imza atarak Kürtçe kurslar, Kürt enstitüleri, Kürtçe edebiyat fakülteleri kurulmasını sağladığını ifade eden Ellibeş, TRT'de Kürtçe yayın, yargıda Kürtçe savunma hakkı, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin bu devrimlerden sadece birkaçı olduğunu söyledi.
Mehmet Ellibeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 786 bin kilometrekaresi ve 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Biz 85 milyon insanımızla Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeşiz. CHP'nin, AK Parti'ye sürekli olarak aslı olmayan iddialarla saldırmak yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen Canan Kaftancıoğlu'nu, terörist başı Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ı sahiplenmesinin kuruluş ilkeleriyle ne kadar bağdaştığını sorgulaması gerekir."