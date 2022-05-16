https://tr.sputniknews.com/20220516/ak-partili-ellibes-ak-partiyi-kurt-kardeslerimizle-karsi-karsiya-getirme-cabasi-beyhudedir-1056418205.html

Ellibeş: AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir

Ellibeş: AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T19:28+0300

2022-05-16T19:28+0300

2022-05-16T19:32+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

ak parti

aynur doğan

mehmet ellibeş

derince

kürtçe

kürt

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AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in, Derince ilçesinde iptal edilen Aynur Doğan konseriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptığı kaydedildi.Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir" ifadesini kullandı.Türkiye'de etnik köken ayrımcılığı yaparak terör üreten, yıllarca doğu bölgelerindeki insanlara acı ve gözyaşını layık gören anlayışa karşı AK Parti'nin ülkede devrim niteliğindeki kararlara imza atarak Kürtçe kurslar, Kürt enstitüleri, Kürtçe edebiyat fakülteleri kurulmasını sağladığını ifade eden Ellibeş, TRT'de Kürtçe yayın, yargıda Kürtçe savunma hakkı, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin bu devrimlerden sadece birkaçı olduğunu söyledi.Mehmet Ellibeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 786 bin kilometrekaresi ve 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, ak parti, aynur doğan, mehmet ellibeş, derince, kürtçe, kürt