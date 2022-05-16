https://tr.sputniknews.com/20220516/ak-partili-goksu-ibb-baskani-imamoglu-ogrenci-ulasim-indirimi-kararini-veto-etti-1056422993.html

AK Partili Göksu: İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti

AK Partili Göksu: İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti

İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın teklifiyle kabul edilen öğrenci ulaşım kartlarına yapılan indirime ilişkin karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T22:36+0300

2022-05-16T22:36+0300

2022-05-16T22:36+0300

türkiye

ibb meclisi

ekrem imamoğlu

öğrenci

ak parti

iett

mehmet tevfik göksu

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AK Parti ve MHP'li üyelerin teklifiyle geçen ay gerçekleştirilen meclis toplantısında kabul edilen öğrenci abonmanına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesine ilişkin karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise sevk edildi.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon lira sübvanseyi çok görerek, meclisten geçirdiğimiz, 'Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT’nin sübvanse edilmesi' teklifimizi veto etti" ifadelerini kullandı.'İSPARK'ın sermaye artışı ve sübvanse kararını destekleyeceğiz'Paylaşımında İSPARK'taki duruma da değinen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı gibi siyasi şov ve popülizm yapmıyor, İSPARK çalışanı emekçilerimizin beklediği müjdeyi veriyoruz. İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak bu yükün İstanbulluların üzerine yıkılmasına izin vermeyecek, İSPARK'ın sermaye artışı ve sübvanse kararını destekleyeceğiz." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220415/imamoglundan-ogrenci-zam-farki-icin-aciklama-veto-edecegim-1055574809.html

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ibb meclisi, ekrem imamoğlu, öğrenci, ak parti, iett, mehmet tevfik göksu