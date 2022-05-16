https://tr.sputniknews.com/20220516/aksener-ve-karamollaoglu-bir-araya-geldi--1056418400.html
Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi
Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:40+0300
2022-05-16T19:40+0300
2022-05-16T19:40+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
saadet partisi
temel karamollaoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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iyi parti, meral akşener, saadet partisi, temel karamollaoğlu
Akşener ve Karamollaoğlu bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.