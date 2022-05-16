Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220516/ankara-valiliginden-kuvvetli-dolu-yagisi-uyarisi-1056416216.html
Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı
Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:13+0300
2022-05-16T18:13+0300
yaşam
ankara
dolu
dolu yağışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053728_0:149:945:680_1920x0_80_0_0_6b29182855057cb3823242332f11afd7.jpg
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor.Konuyla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.Açıklamada, saat 16.00 ile 19.00 arasında kısa süreli kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısını yaptı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053728_0:61:945:769_1920x0_80_0_0_906e859e8dbfce0b3dac3c00de8c6e68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, dolu, dolu yağışı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı

18:13 16.05.2022
© İHAAdıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adıyaman’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor.

Konuyla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, saat 16.00 ile 19.00 arasında kısa süreli kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısını yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала