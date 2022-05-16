https://tr.sputniknews.com/20220516/ankara-valiliginden-kuvvetli-dolu-yagisi-uyarisi-1056416216.html

Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı

Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T18:13+0300

2022-05-16T18:13+0300

2022-05-16T18:13+0300

yaşam

ankara

dolu

dolu yağışı

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Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor.Konuyla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.Açıklamada, saat 16.00 ile 19.00 arasında kısa süreli kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısını yaptı.

ankara

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ankara, dolu, dolu yağışı