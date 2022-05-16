https://tr.sputniknews.com/20220516/ankara-valiliginden-kuvvetli-dolu-yagisi-uyarisi-1056416216.html
Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı
Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:13+0300
2022-05-16T18:13+0300
2022-05-16T18:13+0300
yaşam
ankara
dolu
dolu yağışı
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Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor.Konuyla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.Açıklamada, saat 16.00 ile 19.00 arasında kısa süreli kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısını yaptı.
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ankara, dolu, dolu yağışı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli 'dolu' yağışı uyarısı
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Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor.
Konuyla ilgili valilikten bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, saat 16.00 ile 19.00 arasında kısa süreli kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Valilik, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısını yaptı.