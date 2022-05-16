https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-donmez-dorduncu-sondaj-gemimiz-19-mayista-turkiyede-olacak-1056401855.html
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:57+0300
2022-05-16T10:57+0300
2022-05-16T11:15+0300
türkiye
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
sondaj
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisine dair açıklamalıda bulundu.Bakan Dönmez, "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/yavuz-sondaj-gemisi-karadenizde-yeni-goreve-basliyor-1055405867.html
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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sondaj
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
10:57 16.05.2022 (güncellendi: 11:15 16.05.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisine dair açıklamalıda bulundu.
Bakan Dönmez, "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.