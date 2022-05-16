https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-donmez-dorduncu-sondaj-gemimiz-19-mayista-turkiyede-olacak-1056401855.html

Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T10:57+0300

2022-05-16T10:57+0300

2022-05-16T11:15+0300

türkiye

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

sondaj

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisine dair açıklamalıda bulundu.Bakan Dönmez, "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220408/yavuz-sondaj-gemisi-karadenizde-yeni-goreve-basliyor-1055405867.html

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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sondaj