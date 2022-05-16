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https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-donmez-dorduncu-sondaj-gemimiz-19-mayista-turkiyede-olacak-1056401855.html
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:57+0300
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türkiye
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
sondaj
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisine dair açıklamalıda bulundu.Bakan Dönmez, "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/yavuz-sondaj-gemisi-karadenizde-yeni-goreve-basliyor-1055405867.html
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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, sondaj

Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

10:57 16.05.2022 (güncellendi: 11:15 16.05.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisine dair açıklamalıda bulundu.
Bakan Dönmez, "4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerini kullandı.
Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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8 Nisan, 09:49
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