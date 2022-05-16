Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım
00:11 16.05.2022 (güncellendi: 00:27 16.05.2022)
© İHA / İHA-AW619858Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
© İHA / İHA-AW619858
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını açıkladı. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağının altını çizen Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti.
Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, İstanbul'a nefes aldıracağını vurguladı.
'İstanbul daha da güzelleşecek'
Paylaşımında, "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz."
🌳2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz.— Murat KURUM (@murat_kurum) May 15, 2022
Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini verdi.
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımıBakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşımBakan Kurum: “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor”277i ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.