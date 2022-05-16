Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-kurumdan-ataturk-havalimaninda-yapilacak-millet-bahcesine-iliskin-paylasim-1056393642.html
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T00:11+0300
2022-05-16T00:27+0300
türkiye
murat kurum
istanbul
atatürk havalimanı
millet bahçesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056393548_18:0:1344:746_1920x0_80_0_0_f019f8dae2c296ddbe7cfbb2bd5d0c9d.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.Millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağının altını çizen Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti.Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, İstanbul'a nefes aldıracağını vurguladı.'İstanbul daha da güzelleşecek'Paylaşımında, "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti:Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini verdi. Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımıBakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşımBakan Kurum: “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor”277i ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056393548_184:0:1179:746_1920x0_80_0_0_b6355e807764e6104026b3bd78f27acb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, istanbul, atatürk havalimanı, millet bahçesi

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım

00:11 16.05.2022 (güncellendi: 00:27 16.05.2022)
© İHA / İHA-AW619858Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA / İHA-AW619858
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını açıkladı. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağının altını çizen Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti.
Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, İstanbul'a nefes aldıracağını vurguladı.

'İstanbul daha da güzelleşecek'

Paylaşımında, "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz."
Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini verdi.
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımıBakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşımBakan Kurum: “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor”277i ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала