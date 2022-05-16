https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-kurumdan-ataturk-havalimaninda-yapilacak-millet-bahcesine-iliskin-paylasim-1056393642.html

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T00:11+0300

2022-05-16T00:11+0300

2022-05-16T00:27+0300

türkiye

murat kurum

istanbul

atatürk havalimanı

millet bahçesi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşa edilecek millet bahçesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2053 vizyonunun en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam edeceklerini belirtti.Millet bahçesinin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye güç katacağının altını çizen Kurum, bahçenin, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacağını ifade etti.Kurum, tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesinin, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşeceğini, İstanbul'a nefes aldıracağını vurguladı.'İstanbul daha da güzelleşecek'Paylaşımında, "#85MilyonunBahçesi" etiketini kullanan Kurum, şunları kaydetti:Bakan Kurum paylaşımında, “Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul’a nefes aldıracak” bilgisini verdi. Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı millet bahçesi paylaşımıBakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesine ilişkin paylaşımBakan Kurum: “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız Türkiye’nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor”277i ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz” şeklinde sonlandırdı.

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murat kurum, istanbul, atatürk havalimanı, millet bahçesi