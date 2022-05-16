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https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-nebati-soylesisinden-sonra-yazilarina-ara-veren-sevilay-yilman-5-ay-sonra-kosesine-dondu-1056400434.html
Bakan Nebati söyleşisinden sonra yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra köşesine döndü
Bakan Nebati söyleşisinden sonra yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra köşesine döndü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirdiği sohbeti izinsiz yayınladığı iddia edilen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, beş ay sonra tekrar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:05+0300
2022-05-16T10:05+0300
türkiye
sevilay yılman
nureddin nebati
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Sevilay Yılman, HaberTürk TV’de Oylum Talu’nun sunduğu “Burası Haftasonu” programında ekranların karşısına çıkarak 16 Mayıs itibarıyla da köşesinde yazmaya devam edeceğini söyledi."Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Siz güzel kalpli okurlarımın; 'Hoş geldin yeniden aramıza' dediğini varsayıyor ve 'Hoş bulduk dostlar' diyerek başlıyorum yazıma" ifadesini kullanan Yılman, şöyle devam etti:"Tabii bu arada; 'Ne oldu da ne yaşandı da bu kadar ara verdin yazılarına, ekranlara, sosyal medya kullanmaya?' mealindeki soruları cevaplandırmama yönelik bir beklentiniz olduğunu da biliyorum. Ancak sevgili okurlarım… Bunları konuşmanın ne bana ne de size faydası var! 'Şu oldu, bu oldu' deyip geçmiş bitmiş gündemin içinde debelenmek yerine; 'Gelin önümüze bakalım' derim. Çünkü eğer bu kalem, bu memlekete, bu topluma bir fayda sağlayacak ise bu andan sonrasına odaklanması bence daha hayırlı olur"Ne olmuştu? Nebati’nin Yılman ile röportajı sırasında kullandığı "Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bu iş düzelmezse bütün varlığımı kaybederim" ifadeleri gündeme oturmuş, büyük tepki toplamıştı.Fatih Altaylı da bunların Yılman ile Nebati arasında geçen bir konuşma olduğunu iddia ederek, izin alınmadan yayımlandığını öne sürmüştü.
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sevilay yılman, nureddin nebati

Bakan Nebati söyleşisinden sonra yazılarına ara veren Sevilay Yılman, 5 ay sonra köşesine döndü

10:05 16.05.2022
© Fotoğraf : TwitterSevilay Yılman
Sevilay Yılman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirdiği sohbeti izinsiz yayınladığı iddia edilen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, beş ay sonra tekrar okurlarının karşısına çıktı.
Sevilay Yılman, HaberTürk TV’de Oylum Talu’nun sunduğu “Burası Haftasonu” programında ekranların karşısına çıkarak 16 Mayıs itibarıyla da köşesinde yazmaya devam edeceğini söyledi.
"Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Siz güzel kalpli okurlarımın; 'Hoş geldin yeniden aramıza' dediğini varsayıyor ve 'Hoş bulduk dostlar' diyerek başlıyorum yazıma" ifadesini kullanan Yılman, şöyle devam etti:
"Tabii bu arada; 'Ne oldu da ne yaşandı da bu kadar ara verdin yazılarına, ekranlara, sosyal medya kullanmaya?' mealindeki soruları cevaplandırmama yönelik bir beklentiniz olduğunu da biliyorum. Ancak sevgili okurlarım… Bunları konuşmanın ne bana ne de size faydası var! 'Şu oldu, bu oldu' deyip geçmiş bitmiş gündemin içinde debelenmek yerine; 'Gelin önümüze bakalım' derim. Çünkü eğer bu kalem, bu memlekete, bu topluma bir fayda sağlayacak ise bu andan sonrasına odaklanması bence daha hayırlı olur"

Ne olmuştu?

Nebati’nin Yılman ile röportajı sırasında kullandığı "Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bu iş düzelmezse bütün varlığımı kaybederim" ifadeleri gündeme oturmuş, büyük tepki toplamıştı.
Fatih Altaylı da bunların Yılman ile Nebati arasında geçen bir konuşma olduğunu iddia ederek, izin alınmadan yayımlandığını öne sürmüştü.
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