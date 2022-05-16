https://tr.sputniknews.com/20220516/besiktasta-gizemli-tunelde-inceleme-1056413464.html
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan 'gizemli tünel' ile ilgili inceleme başlatıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T16:17+0300
2022-05-16T16:17+0300
2022-05-16T16:19+0300
türkiye
beşiktaş
belediye
tünel
çalışma
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Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili 'gizemli tünel' iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler, kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220502/tokatta-zaman-tuneli-tarihi-sokak-turizme-kazandirildi-1056013468.html
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beşiktaş, belediye, tünel, çalışma
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
16:17 16.05.2022 (güncellendi: 16:19 16.05.2022) Abone ol
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan 'gizemli tünel' ile ilgili inceleme başlatıldı.
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili 'gizemli tünel' iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler, kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.
İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.
Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."