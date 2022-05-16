https://tr.sputniknews.com/20220516/besiktasta-gizemli-tunelde-inceleme-1056413464.html

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme

Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan 'gizemli tünel' ile ilgili inceleme başlatıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T16:17+0300

2022-05-16T16:17+0300

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türkiye

beşiktaş

belediye

tünel

çalışma

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Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili 'gizemli tünel' iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler, kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20220502/tokatta-zaman-tuneli-tarihi-sokak-turizme-kazandirildi-1056013468.html

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beşiktaş, belediye, tünel, çalışma