Türkiye
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220516/besiktasta-gizemli-tunelde-inceleme-1056413464.html
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan 'gizemli tünel' ile ilgili inceleme başlatıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T16:17+0300
2022-05-16T16:19+0300
türkiye
beşiktaş
belediye
tünel
çalışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056413515_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c90e87fe47ce6bb1ad3c05444bdc0a70.jpg
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili 'gizemli tünel' iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler, kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220502/tokatta-zaman-tuneli-tarihi-sokak-turizme-kazandirildi-1056013468.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056413515_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_3affbde63a152cb456a2c95a7683e4ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, belediye, tünel, çalışma

Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme

16:17 16.05.2022 (güncellendi: 16:19 16.05.2022)
© DHABeşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel'de inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan 'gizemli tünel' ile ilgili inceleme başlatıldı.
Beşiktaş'ta belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili 'gizemli tünel' iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler, kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.
İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.
Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."
Tokat'ta turizme kazandırılan tarihi sokak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
MULTİMEDYA
Tokat’ta zaman tüneli: Tarihi sokak turizme kazandırıldı
2 Mayıs, 11:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала