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https://tr.sputniknews.com/20220516/biden-somaliye-yeniden-yuzlerce-asker-konuslandirilmasi-icin-karar-imzaladi-1056420110.html
Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı
Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın askerlerini büyük oranda çektiği Somali'ye yeniden yaklaşık yüzlerce asker konuşlandırılması için karar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T20:33+0300
2022-05-16T20:33+0300
dünya
abd
somali
joe biden
donald trump
new york times
asker
pentagon
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New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Trump döneminde Amerikan askerlerinin büyük oranda çekildiği Somali için yeni bir adım attı.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) talebi üzerine Somali'de Özel Operasyonlar'a bağlı yaklaşık yüzlerce askerin görevlendirilmesi için gereken yetkiyi imzalayan Biden, söz konusu kararda terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu adımı New York Times'a yaptığı açıklamada teyit ederek, böylece Eş-Şebab'a karşı daha etkili mücadele edilebileceğini kaydetti.Trump döneminde 700 asker çekilmiştiTrump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askerinin çekildiğine işaret eden yetkililer, söz konusu kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığını aktardı.
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abd, somali, joe biden, donald trump, new york times, asker, pentagon

Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı

20:33 16.05.2022
© Sputnik / Стрингер / Fotoğraf bankasına girABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın askerlerini büyük oranda çektiği Somali'ye yeniden yaklaşık yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı.
New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Trump döneminde Amerikan askerlerinin büyük oranda çekildiği Somali için yeni bir adım attı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) talebi üzerine Somali'de Özel Operasyonlar'a bağlı yaklaşık yüzlerce askerin görevlendirilmesi için gereken yetkiyi imzalayan Biden, söz konusu kararda terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu adımı New York Times'a yaptığı açıklamada teyit ederek, böylece Eş-Şebab'a karşı daha etkili mücadele edilebileceğini kaydetti.

Trump döneminde 700 asker çekilmişti

Trump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askerinin çekildiğine işaret eden yetkililer, söz konusu kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığını aktardı.
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