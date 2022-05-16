https://tr.sputniknews.com/20220516/biden-somaliye-yeniden-yuzlerce-asker-konuslandirilmasi-icin-karar-imzaladi-1056420110.html

Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı

Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın askerlerini büyük oranda çektiği Somali'ye yeniden yaklaşık yüzlerce asker konuşlandırılması için karar... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T20:33+0300

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2022-05-16T20:33+0300

dünya

abd

somali

joe biden

donald trump

new york times

asker

pentagon

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New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Trump döneminde Amerikan askerlerinin büyük oranda çekildiği Somali için yeni bir adım attı.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) talebi üzerine Somali'de Özel Operasyonlar'a bağlı yaklaşık yüzlerce askerin görevlendirilmesi için gereken yetkiyi imzalayan Biden, söz konusu kararda terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu adımı New York Times'a yaptığı açıklamada teyit ederek, böylece Eş-Şebab'a karşı daha etkili mücadele edilebileceğini kaydetti.Trump döneminde 700 asker çekilmiştiTrump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askerinin çekildiğine işaret eden yetkililer, söz konusu kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığını aktardı.

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abd, somali, joe biden, donald trump, new york times, asker, pentagon