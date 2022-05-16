https://tr.sputniknews.com/20220516/borrell-ab-disisleri-bakanlari-ukraynaya-500-milyon-euroluk-askeri-yardimi-onayladi-1056421519.html

Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı

Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya ek 500 milyon euro’luk askeri... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T21:38+0300

2022-05-16T21:38+0300

2022-05-16T21:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna

yardım paketi

avrupa birliği

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Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.

ukrayna

avrupa birliği

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ukrayna, yardım paketi, avrupa birliği