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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/borrell-ab-disisleri-bakanlari-ukraynaya-500-milyon-euroluk-askeri-yardimi-onayladi-1056421519.html
Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı
Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya ek 500 milyon euro’luk askeri... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T21:38+0300
2022-05-16T21:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
yardım paketi
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Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.
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Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı

21:38 16.05.2022
© AP Photo / Johanna GeronAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya ek 500 milyon euro’luk askeri yardımın sağlanmasını onayladığını, böylelikle toplam miktarın 2 milyar euro’ya ulaştırılacağını belirtti.
Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.
Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.
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