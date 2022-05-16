https://tr.sputniknews.com/20220516/borrell-ab-disisleri-bakanlari-ukraynaya-500-milyon-euroluk-askeri-yardimi-onayladi-1056421519.html
Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı
Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya ek 500 milyon euro’luk askeri... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T21:38+0300
2022-05-16T21:38+0300
2022-05-16T21:38+0300
ukrayna krizi
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yardım paketi
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Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.
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ukrayna, yardım paketi, avrupa birliği
Borrell: AB dışişleri bakanları Ukrayna’ya 500 milyon euro’luk askeri yardımı onayladı
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya ek 500 milyon euro’luk askeri yardımın sağlanmasını onayladığını, böylelikle toplam miktarın 2 milyar euro’ya ulaştırılacağını belirtti.
Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.
Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.