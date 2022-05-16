https://tr.sputniknews.com/20220516/bursada-isi-yalitim-sistemleri-fabrikasinda-yangin-1056408748.html

Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın

Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın

Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T13:51+0300

2022-05-16T13:51+0300

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türkiye

bursa

fabrika

yangın

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Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.

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bursa, fabrika, yangın