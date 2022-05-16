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Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:51+0300
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bursa
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Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220516/orman-yanginlariyla-mucadele-icin-abdden-siparis-edilen-4-ucak-turkiyeye-ulasti--1056403885.html
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bursa, fabrika, yangın

Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın

13:51 16.05.2022
© DHABursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.
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