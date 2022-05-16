https://tr.sputniknews.com/20220516/bursada-isi-yalitim-sistemleri-fabrikasinda-yangin-1056408748.html
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:51+0300
2022-05-16T13:51+0300
2022-05-16T13:51+0300
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bursa
fabrika
yangın
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Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220516/orman-yanginlariyla-mucadele-icin-abdden-siparis-edilen-4-ucak-turkiyeye-ulasti--1056403885.html
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bursa, fabrika, yangın
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
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Bursa’da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.