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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/canli--finlandiyanin-natoya-katilmasi-halinde-rusya-sinirdaki-birliklerini-guclendirecek-1056397343.html
CANLI | Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde Rusya sınırdaki birliklerini güçlendirecek
CANLI | Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde Rusya sınırdaki birliklerini güçlendirecek
Finlandiya’nın resmi olarak NATO üyeliğine başvuracağı şeklindeki açıklamasının ardından, Rusya'nın sınırdaki birliklerini güçlendirmeyi planladığı belirtildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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CANLI | Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde Rusya sınırdaki birliklerini güçlendirecek

06:16 16.05.2022
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Finlandiya’nın resmi olarak NATO üyeliğine başvuracağı şeklindeki açıklamasının ardından, Rusya'nın sınırdaki birliklerini güçlendirmeyi planladığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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06:13 16.05.2022
Rus senatör: Finlandiya’nın NATO'ya katılması halinde Rusya sınırdaki birliklerini güçlendirecek
Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Finlandiya’nın NATO'ya katılması ve ittifakın bu ülkede saldırı silahları konuşlandırması halinde Moskova’nın ortak sınırdaki birliklerini güçlendireceğini belirtti.
Finlandiya’nın bugün resmi olarak NATO üyeliğine başvuracağı şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumlayan Bondarev, “NATO'nun taarruz, saldırı silahlarının Finlandiya'da, hemen yakınımızda konuşlandırılması durumunda sınırlarımızı güçlendireceğiz, sınırdaki Rus birliklerini güçlendireceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in dünkü ortak basın toplantısında NATO üyeliği için başvurmaktan yana açıklama yapmalarının ardından, resmi karar gelmişti. Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyesi olmak için resmi karar alındığını, üyelik başvurusu yapacaklarını duyurmuştu.
06:12 16.05.2022
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