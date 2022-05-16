CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Azovstal çelik fabrikası tesislerinden yaralıların çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Eşi görülmemiş yaptırımlara rağmen Rusya hükümeti ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla güçlü duruşunu sürdüren ruble, euro karşısında 2017 yılından bu yana en yüksek değerine yaklaştı.
Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi. Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ABD’nin Ukrayna’daki askeri-biyolojik faaliyetlerinin soruşturulması için bir belge paketi hazırlığı yaptıklarını söyledi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonbahara kadar onaylamayı planladıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: