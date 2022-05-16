CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak

Kamuoyu araştırması: Her dört Polonyalıdan biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Polonya'da ARC Rynek i Opinia adlı araştırma merkezi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, her dört Polonyalıdan birinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli maddi kaynağı olmadığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 30'u, günlük harcamalarını azaltmak zorunda kaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 35'i ise, artan yakıt fiyatları nedeniyle araç kullanımını sınırladığını kaydetti.

Bununla birlikte yüzde 38'lik bir kesim, eğlence harcamalarını terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.