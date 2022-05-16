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CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/canli--macaristan-basbakani-orban-enerji-krizi-ve-artan-faiz-avrupada-durgunluga-yol-acacak-1056413616.html
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak
CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, enerji krizi ve artan faiz oranlarının Avrupa'da durgunluğa yol açacağını... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna
rusya
askeri harekat
azovstal
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rusya savunma bakanlığı
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye

CANLI | Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz Avrupa'da durgunluğa yol açacak

16:27 16.05.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, enerji krizi ve artan faiz oranlarının Avrupa'da durgunluğa yol açacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Azovstal çelik fabrikası tesislerinden yaralıların çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Eşi görülmemiş yaptırımlara rağmen Rusya hükümeti ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla güçlü duruşunu sürdüren ruble, euro karşısında 2017 yılından bu yana en yüksek değerine yaklaştı.
Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi. Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ABD’nin Ukrayna’daki askeri-biyolojik faaliyetlerinin soruşturulması için bir belge paketi hazırlığı yaptıklarını söyledi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonbahara kadar onaylamayı planladıklarını duyurdu.
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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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Kamuoyu araştırması: Her dört Polonyalıdan biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor
Polonya'da ARC Rynek i Opinia adlı araştırma merkezi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, her dört Polonyalıdan birinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli maddi kaynağı olmadığını gösterdi.
Ankete katılanların yüzde 30'u, günlük harcamalarını azaltmak zorunda kaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 35'i ise, artan yakıt fiyatları nedeniyle araç kullanımını sınırladığını kaydetti.
Bununla birlikte yüzde 38'lik bir kesim, eğlence harcamalarını terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
16:28 16.05.2022
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16:23 16.05.2022
Macaristan Başbakanı Orban: Enerji krizi ve artan faiz durgunluğa yol açacak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, enerji krizi ve artan faiz oranlarının Avrupa'da durgunluğa yol açacağını söyledi.
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