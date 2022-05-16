https://tr.sputniknews.com/20220516/caykurdan-caya-yuzde-437-zam-1056409749.html
Çaykur'dan çaya yüzde 43.7 zam
Çaykur'dan çaya yüzde 43.7 zam
Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 zam yaptı. Sektör, haziran ayında çaya yine zam beklendiğini söyledi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:22+0300
2022-05-16T14:22+0300
2022-05-16T14:30+0300
çay
zam
ekonomi
çaykur
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2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6.70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek pirminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.BloombergHT'de İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi.Sektör paydaşları, Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çay fiyatı kilogram başına 30 kuruşluk destek primi ile 7 lira olmuştu.TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 1.25 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.
https://tr.sputniknews.com/20220103/genel-saglik-is-sendikasi-bir-aile-simit-ve-cayla-gecinirse-ayda-bin-980-tl-odemesi-gerekiyor-1052363961.html
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çay, zam, çaykur
Çaykur'dan çaya yüzde 43.7 zam
14:22 16.05.2022 (güncellendi: 14:30 16.05.2022) Abone ol
Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 zam yaptı. Sektör, haziran ayında çaya yine zam beklendiğini söyledi.
2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6.70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek pirminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.
BloombergHT'de İrfan Donat'ın haberine göre
Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam
yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi.
Sektör paydaşları, Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çay fiyatı kilogram başına 30 kuruşluk destek primi ile 7 lira olmuştu.
TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43.7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 1.25 puan olacak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki mayıs ve haziran enflasyon rakamlarında görülecek.