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Çeşme'de keserli cinayet: 2 kişi tutuklandı
Çeşme'de keserli cinayet: 2 kişi tutuklandı
İzmir Çeşme'de kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ifadelerinde... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T06:36+0300
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türkiye
izmir
çeşme
cinayet
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İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G'nın, ifadesinde Tan'ı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Bu arada Ü.G'nin kardeşi S.G'nin de 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
türkiye
izmir
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izmir, çeşme, cinayet

Çeşme'de keserli cinayet: 2 kişi tutuklandı

06:36 16.05.2022
© DHAÇeşme'de keserli cinayet
Çeşme'de keserli cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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İzmir Çeşme'de kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.
İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G'nın, ifadesinde Tan'ı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Bu arada Ü.G'nin kardeşi S.G'nin de 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
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