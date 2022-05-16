https://tr.sputniknews.com/20220516/cesmede-keserli-cinayet-2-kisi-tutuklandi-1056397534.html

Çeşme'de keserli cinayet: 2 kişi tutuklandı

Çeşme'de keserli cinayet: 2 kişi tutuklandı

İzmir Çeşme'de kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ifadelerinde... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T06:36+0300

2022-05-16T06:36+0300

2022-05-16T06:36+0300

türkiye

izmir

çeşme

cinayet

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İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs Perşembe günü hakkında kayıp ihbarı yapılan ve Mamur Baba mevkisinde cansız bedeni bulunan Adem Tan'ın ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla ilgili Ü.G. ve N.T gözaltına alındı.İfadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ü.G'nın, ifadesinde Tan'ı eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle başına keserle vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Bu arada Ü.G'nin kardeşi S.G'nin de 2 yıl önce komşusu ile gürültü nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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izmir, çeşme, cinayet