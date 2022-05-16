https://tr.sputniknews.com/20220516/chpden-ataturk-havalimaninda-eylem-1056415852.html

CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem

CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem

CHP, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T17:49+0300

2022-05-16T17:49+0300

2022-05-16T17:49+0300

türkiye

canan kaftancıoğlu

atatürk havalimanı

yıkım

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet bahçesi

eylem

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Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkımına yakın zamanda başlanması planlanıyor.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu.Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220516/ozdag-ataturk-havalimani-yikiliyor-millet-bahcesi-olacak-o-bahceyi-agaclarla-birlikte-tasiyacagiz-1056411417.html

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canan kaftancıoğlu, atatürk havalimanı, yıkım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet bahçesi, eylem