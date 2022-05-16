https://tr.sputniknews.com/20220516/chpden-ataturk-havalimaninda-eylem-1056415852.html
CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem
CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem
CHP, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T17:49+0300
2022-05-16T17:49+0300
2022-05-16T17:49+0300
türkiye
canan kaftancıoğlu
atatürk havalimanı
yıkım
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
millet bahçesi
eylem
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Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkımına yakın zamanda başlanması planlanıyor.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu.Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/ozdag-ataturk-havalimani-yikiliyor-millet-bahcesi-olacak-o-bahceyi-agaclarla-birlikte-tasiyacagiz-1056411417.html
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canan kaftancıoğlu, atatürk havalimanı, yıkım, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet bahçesi, eylem
CHP’den Atatürk Havalimanı’nda eylem
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CHP, pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacak.
Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkımına yakın zamanda başlanması planlanıyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın Atatürk Havalimanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu.
Kaftancıoğlu, “Yarın saat: 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. Atatürk'e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.