https://tr.sputniknews.com/20220516/cinden-finlandiyanin-nato-uyeligi-kararina-tepki-avrupada-guvenligin-bolunmezligi-ilkesine-uyun-1056401672.html
Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliği için 'Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyulmalı' ikazı
Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliği için 'Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyulmalı' ikazı
İsveç ve tarafsız statüdeki Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar almaları sonrası, Çin Dışişleri, 'tüm tarafların Avrupa'da güvenliğin... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:53+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldıklarını açıklamalarını şöyle değerlendirdi:"Tüm tarafların güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı kalmalarını ve diyalog ve müzakereler yoluyla birbirlerinin meşru kaygılarına saygıyı esas alarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik yapısı inşa etmelerini umuyoruz."
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Çin'den Finlandiya'nın NATO üyeliği için 'Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyulmalı' ikazı
10:53 16.05.2022 (güncellendi: 11:18 16.05.2022) Abone ol
İsveç ve tarafsız statüdeki Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar almaları sonrası, Çin Dışişleri, 'tüm tarafların Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesine uyması ve birbirlerinin meşru endişelerine saygı göstermesi gerektiği' mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmak için resmen karar aldıklarını açıklamalarını şöyle değerlendirdi:
"Tüm tarafların güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı kalmalarını ve diyalog ve müzakereler yoluyla birbirlerinin meşru kaygılarına saygıyı esas alarak dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik yapısı inşa etmelerini umuyoruz."