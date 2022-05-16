https://tr.sputniknews.com/20220516/cumhurbaskani-erdogan-yarin-taziye-ziyareti-icin-birlesik-arap-emirliklerine-gidecek-1056423794.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:22+0300
2022-05-16T23:22+0300
2022-05-16T23:22+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.