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SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:22+0300
2022-05-16T23:22+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

23:22 16.05.2022
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle yarın Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
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