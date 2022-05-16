https://tr.sputniknews.com/20220516/denizi-kirleten-gemi-ucakli-denetimde-tespit-edildi--1056416034.html
Denizi kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
Denizi kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla yapılan denetimde tespit edildi. Gemiyle ilgili işlem başlatıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:01+0300
2022-05-16T18:01+0300
2022-05-16T18:03+0300
türkiye
izmit
izmit körfezi
gemi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim yaptı.Denetimde, Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında bir geminin denizi kirlettiği görüldü.'Jabrayil Dovlatzadeh' isimli tankerin yağ-yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yetkisi gereği durum Sahil Güvenlik Bot 17 Komutanlığı'na iletildi.Denizi kirleten gemiyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.
türkiye
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izmit, izmit körfezi, gemi
Denizi kirleten gemi, uçaklı denetimde tespit edildi
18:01 16.05.2022 (güncellendi: 18:03 16.05.2022) Abone ol
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla yapılan denetimde tespit edildi. Gemiyle ilgili işlem başlatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim yaptı.
Denetimde, Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında bir geminin denizi kirlettiği görüldü.
'Jabrayil Dovlatzadeh' isimli tankerin yağ-yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yetkisi gereği durum Sahil Güvenlik Bot 17 Komutanlığı'na iletildi.
Denizi kirleten gemiyle ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.