https://tr.sputniknews.com/20220516/disisleri-bakani-cavusoglu-abdde-cesitli-gorusmelere-ve-toplantilara-katilacak-1056423887.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli görüşmelere ve toplantılara katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de çeşitli görüşmelere ve toplantılara katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birlemiş Milletler'de (BM) düzenlenecek toplantılar ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirecekleri Türkiye-ABD... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T23:24+0300

2022-05-16T23:24+0300

2022-05-16T23:24+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

abd

bm

antony blinken

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaret kapsamında BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak.Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta BM'de düzenlenecek "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" adlı, bakanlar düzeyindeki toplantıya da katılacak.Bu toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek.Çavuşoğlu, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek.

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mevlüt çavuşoğlu, abd, bm, antony blinken