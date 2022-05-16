https://tr.sputniknews.com/20220516/dogu-perincek-recep-tayyip-erdogan-bir-aydindir-1056397187.html

Doğu Perinçek: Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır

Doğu Perinçek: Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir soru üzerine "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T05:31+0300

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türkiye

vatan partisi

doğu perinçek

chp

canan kaftancıoğlu

recep tayyip erdoğan

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12. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Selim Sırrı Paşa Salonu'nda düzenlenen "Aydın ve Kültür" konulu söyleşiye katılan Perinçek, aydın tanımlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu."Sınıfını kendisi seçen, tanımlayan, ideoloji inşasında rol alan kişinin aydın" olarak tanımlanabileceğini belirten Perinçek, "Beğenmediğimiz, fikirlerini onaylamadığımız insanlar, bizden olmayanlar da aydındır. Fikirleriyle belli bir sınıfın cephesinde yer alıyor ona katkıda bulunuyorlarsa, siyasi, ideolojik olarak belli bir sınıfın faaliyetinde öncü rollerinde yer alıyorlarsa aydın diyoruz" ifadelerini kullandı.'Kaftancıoğlu'nun aydın olma özelliğini ortadan kaldırmıyor'Türkiye'de çeşitli aydın rolleri görüldüğünü dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:Doğu Perinçek, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aydın olduğunu söyledi. Perinçek, "Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır." diye konuştu.

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vatan partisi, doğu perinçek, chp, canan kaftancıoğlu, recep tayyip erdoğan