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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220516/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056399423.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 15.49 liradan, Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T09:11+0300
2022-05-16T09:11+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
çeyrek altın
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar yeni haftaya 15.49 liradan başladı. Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor.Bugün içeride ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE enflasyonu haftanın gündeminde. Çeyrek altın ne kadar?ABD'de enflasyonla beraber güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde yüzde 0.10 düşüşle 910 liradan başladı.Çeyrek altın yatay seyirde 1.511 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6.028'den alıcı buluyor.ONS altın ise yüzde 0.15 düşüşle 1.805.44 dolardan başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220513/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056332452.html
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dolar, euro, euro/tl, çeyrek altın, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:11 16.05.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar 15.49 liradan, Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 15.49 liradan başladı. Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor.
Bugün içeride ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE enflasyonu haftanın gündeminde.

Çeyrek altın ne kadar?

ABD'de enflasyonla beraber güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde yüzde 0.10 düşüşle 910 liradan başladı.
Çeyrek altın yatay seyirde 1.511 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6.028'den alıcı buluyor.
ONS altın ise yüzde 0.15 düşüşle 1.805.44 dolardan başladı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
13 Mayıs, 09:18
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