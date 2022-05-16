https://tr.sputniknews.com/20220516/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056399423.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 15.49 liradan, Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T09:11+0300

2022-05-16T09:11+0300

2022-05-16T09:11+0300

ekonomi

dolar

euro

euro/tl

çeyrek altın

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar yeni haftaya 15.49 liradan başladı. Euro ise 16.13 TL'de yer alıyor.Bugün içeride ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE enflasyonu haftanın gündeminde. Çeyrek altın ne kadar?ABD'de enflasyonla beraber güçlenen dolar altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde yüzde 0.10 düşüşle 910 liradan başladı.Çeyrek altın yatay seyirde 1.511 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 6.028'den alıcı buluyor.ONS altın ise yüzde 0.15 düşüşle 1.805.44 dolardan başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056332452.html

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