https://tr.sputniknews.com/20220516/egm-ozel-guvenlik-gorevlileri-onleyici-arama-yapabilir-1056417675.html

EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir

EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlilerinin, "duyarlı kapıdan ve X-ray cihazından geçirme ve dedektörle bakma" gibi önleyici arama... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T19:08+0300

2022-05-16T19:08+0300

2022-05-16T19:08+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

yargıtay

arama

x-ray

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Yargıtay'ın, özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramaların hukuken geçersiz olduğuna ilişkin haberlerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptıEGM'nin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Yargıtaydan emsal karar: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapamayacak" başlığı ile yer alan haberlerin, "özel güvenlik görevlilerinin önleyici arama yapamayacağı" şeklinde anlaşıldığı kaydedildi.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un "Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri" başlıklı 7'nci maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin "Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri" başlıklı 21'inci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin tanımlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:Özel güvenlik görevlilerinin Yargıtay kararında da belirtildiği üzere genel kolluk gibi adli arama yetkisinin bulunmadığı ancak genel kolluğun olmadığı yerlerde görev yaparken güvenlik sistemi ve cihazları ile önleyici amaçlı kontroller yapabildiği kaydedilen açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin, suç unsuru veya şüpheli durumla karşılaştıklarında genel kolluğa haber vererek şüphelileri kontrol altında tutabilecekleri, genel kollukça adli ve idari işlem tesis edilmesini sağlayabilecekleri belirtildi.Açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında kanunca tanımlanmış yetkilerini kanunda belirtildiği şekilde kullanmalarında engel bulunmadığının altı çizildi.

https://tr.sputniknews.com/20220515/yargitaydan-emsal-karar-ozel-guvenlikciler-ust-aramasi-yapamayacak-1056380411.html

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emniyet genel müdürlüğü, emniyet genel müdürlüğü (egm), yargıtay, arama, x-ray