https://tr.sputniknews.com/20220516/erdogan-turkiye-ve-cezayir-olarak-savunma-sanayii-alaninda-is-birligini-guclendirmekte-kararliyiz-1056418775.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Türkiye'ye yaptırım uygulayan... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:53+0300
2022-05-16T19:53+0300
2022-05-16T20:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cezayir
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile ortak açıklama yaptı.İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye yönelik ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi."Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var" diyen Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." yorumunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Türkiye ve Cezayir olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız. Ticaret hacminde yeni hedefimiz 10 milyar dolar" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Görüşmelerimizde Türkiye- Cezayir ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişiklerimizin 60. yılına tekabül ediyor. Ortak mazimiz 500 yıl önceye kadar dayanıyor.İkili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşıyan Yüksek Düzeyli İş Birliği Teşkilatımızın ilk toplantısını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. İş birliğimizi daha da ileriye taşımayı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik.'Ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştı'Salgına rağmen ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yeni hedefimiz 10 milyar dolar.Bin 400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor.Görüşmelerimizde Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika'nın yer yüzü ölçümleri bakımından en büyük ülkesi olması yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir.Cezayirli kardeşlerimiz Afrika'nın tamamında oynadıkları rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de Afrika'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Muhaarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla, Cezayirli kardeşlerimize kaliteli eğitim sunacaktır. Madencilikten çevreye, eğitimden, kültüre biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik."
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recep tayyip erdoğan, cezayir, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz
19:53 16.05.2022 (güncellendi: 20:22 16.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' demeyiz" ifadelerini kullandı. Finlandiya ve İsveç heyetleriyle görüşmeye ilişkin Erdoğan, "İknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile ortak açıklama yaptı.
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının Türkiye'ye yönelik ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" dedi.
"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var" diyen Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Türkiye ve Cezayir olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız. Ticaret hacminde yeni hedefimiz 10 milyar dolar" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Görüşmelerimizde Türkiye- Cezayir ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.
Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum. Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişiklerimizin 60. yılına tekabül ediyor. Ortak mazimiz 500 yıl önceye kadar dayanıyor.
İkili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşıyan Yüksek Düzeyli İş Birliği Teşkilatımızın ilk toplantısını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. İş birliğimizi daha da ileriye taşımayı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik.
'Ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştı'
Salgına rağmen ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yeni hedefimiz 10 milyar dolar.
Bin 400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor.
Görüşmelerimizde Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika'nın yer yüzü ölçümleri bakımından en büyük ülkesi olması yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir.
Cezayirli kardeşlerimiz Afrika'nın tamamında oynadıkları rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de Afrika'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.
Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Muhaarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla, Cezayirli kardeşlerimize kaliteli eğitim sunacaktır. Madencilikten çevreye, eğitimden, kültüre biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik."