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Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:56+0300
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İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.
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isveç, finlandiya, nato, türkiye

Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

18:56 16.05.2022 (güncellendi: 18:58 16.05.2022)
© AAFinlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.
İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.
Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.
Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.
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