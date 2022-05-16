https://tr.sputniknews.com/20220516/finlandiya-ve-isvec-disisleri-bakanlari-turkiyeye-geliyor-1056417466.html

Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T18:56+0300

2022-05-16T18:56+0300

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İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.Açıklamada, bakanların Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

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