https://tr.sputniknews.com/20220516/fransa-basbakani-castex-istifa-etti-1056418077.html
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:15+0300
2022-05-16T19:15+0300
2022-05-16T19:15+0300
dünya
jean castex
fransa
elysee sarayı
emmanuel macron
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/fransa-basbakani-castex-macron-kazanirsa-istifa-edecegiz-1055672821.html
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jean castex, fransa, elysee sarayı, emmanuel macron
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.
Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.