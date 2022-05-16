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https://tr.sputniknews.com/20220516/fransa-basbakani-castex-istifa-etti-1056418077.html
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:15+0300
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dünya
jean castex
fransa
elysee sarayı
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220419/fransa-basbakani-castex-macron-kazanirsa-istifa-edecegiz-1055672821.html
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jean castex, fransa, elysee sarayı, emmanuel macron

Fransa Başbakanı Castex istifa etti

19:15 16.05.2022
© AP Photo / Gonzalo FuentesJean Castex
Jean Castex - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.
Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
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