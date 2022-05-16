https://tr.sputniknews.com/20220516/fransada-artik-toplu-tasima-araclarinda-maske-zorunlu-degil-1056404649.html

Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil

Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil

Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T12:08+0300

2022-05-16T12:08+0300

2022-05-16T12:08+0300

koronavirüs

fransa

toplu taşıma

maske

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056404803_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_903ba8a372e49ea83a04e4f567ddca18.jpg

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı. Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek. Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, toplu taşıma, maske, koronavirüs