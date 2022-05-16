https://tr.sputniknews.com/20220516/fransada-artik-toplu-tasima-araclarinda-maske-zorunlu-degil-1056404649.html
Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil
Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil
Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:08+0300
2022-05-16T12:08+0300
2022-05-16T12:08+0300
koronavirüs
fransa
toplu taşıma
maske
koronavirüs
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı. Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek. Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.
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fransa, toplu taşıma, maske, koronavirüs
Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil
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Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı.
Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.
Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.