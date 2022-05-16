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Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil
Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil
Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
fransa
toplu taşıma
maske
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı. Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek. Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.
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fransa, toplu taşıma, maske, koronavirüs

Fransa'da artık toplu taşıma araçlarında maske zorunlu değil

12:08 16.05.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZFransa- Maske
Fransa- Maske - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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Fransa'da bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında Kovid-19 salgınına karşı maske kullanma zorunluluğu sona erdi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın, ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen hafta yaptığı açıklama uyarınca toplu taşıma araçlarında maske kullanılması uygulaması bugün itibarıyla kaldırıldı.
Hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.
Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.
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