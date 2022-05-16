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https://tr.sputniknews.com/20220516/fransanin-yeni-basbakani-elisabeth-borne-oldu-1056418938.html
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:58+0300
2022-05-16T19:58+0300
dünya
elisabeth borne
fransa
başbakan
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği aktarıldı. Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı. Borne, Fransa 5'inci Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa'nın ilk kadın başbakanı eski François Mitterand döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu. Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.
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elisabeth borne, fransa, başbakan

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

19:58 16.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONÉlisabeth Borne
Élisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği aktarıldı.
Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı.
Borne, Fransa 5'inci Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.
Fransa'nın ilk kadın başbakanı eski François Mitterand döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu.
Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.
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