https://tr.sputniknews.com/20220516/fransanin-yeni-basbakani-elisabeth-borne-oldu-1056418938.html

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T19:58+0300

2022-05-16T19:58+0300

2022-05-16T19:58+0300

dünya

elisabeth borne

fransa

başbakan

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği aktarıldı. Borne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı (2017-2019), Ekoloji Bakanı (2019-2020) ve Çalışma Bakanı (2020-2022) olarak görev aldı. Borne, Fransa 5'inci Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa'nın ilk kadın başbakanı eski François Mitterand döneminde yaklaşık 11 ay Edith Cresson olmuştu. Elysee Sarayı, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğunu, istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.

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elisabeth borne, fransa, başbakan