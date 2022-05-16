https://tr.sputniknews.com/20220516/galatasaray-kulubu-baskani-burak-elmas-aday-degilim-1056409434.html
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Aday değilim
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Aday değilim
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:16+0300
2022-05-16T14:16+0300
2022-05-16T14:32+0300
spor
burak elmas
galatasaray
avrupa futbol şampiyonası
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söyleyen Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'' dedi.Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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burak elmas, galatasaray, avrupa futbol şampiyonası
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Aday değilim
14:16 16.05.2022 (güncellendi: 14:32 16.05.2022) Abone ol
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas yaklaşan genel kurul öncesinde basın toplantısı düzenledi. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayacağını söyleyen Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum'' dedi.
Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."
"Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul'u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."
"Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler."
"Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."