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Gomis: Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum
Gomis: Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum
Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyen Gomis, "Bu sezondan... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:47+0300
2022-05-16T23:47+0300
spor
bafetimbi gomis
galatasaray
adana demirspor
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Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da 2 gol tan Gomis, maçın ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Gomis, "Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum. Çünkü Galatasaray’da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya’yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da yönetimsel durumla ilgili soruyu da cevaplayan Gomis, “Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben en Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor. Her geçen gün daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Gomis, son olarak önümüzdeki sezon için "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray’da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini tamamladı.
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bafetimbi gomis, galatasaray, adana demirspor

Gomis: Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum

23:47 16.05.2022
© AFP 2022 / Ozan KöseBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Ozan Köse
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Galatasaray’ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyen Gomis, "Bu sezondan gerekli dersleri çıkarmalıyız" dedi.
Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray’da 2 gol tan Gomis, maçın ardından konuştu. Bu sezon için taraftarlardan özür dileyerek sözlerine başlayan Gomis, "Bu sezon için taraftarlardan özür diliyorum. Çünkü Galatasaray’da oynadığınız zaman, en büyük kulüpte form giyiyorsunuzdur ve her maçta en iyinizi verip en iyi sırada olmalısınız. Haftaya Antalya’yı yensek bile bu Galatasaray için yeterli olmayacak. Bu alınan sonuçlar, bir sonraki sezonda daha iyi olmamız ve taraftarları gururlandırmak için önemli” ifadelerini kullandı.


Galatasaray’da yönetimsel durumla ilgili soruyu da cevaplayan Gomis, “Ben oyuncuyum ve sadece sahaya odaklanırım. Galatasaray büyük bir kulüp. Ben en Galatasaray için en iyiyi diliyorum. Her oyuncu için Galatasaray çok önemlidir. Birçok insan Galatasaray için neyin daha iyi olacağını düşünerek hareket ediyor. Her geçen gün daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Gomis, son olarak önümüzdeki sezon için "Galatasaray önümüzdeki sezon her zaman kazansın. Ben de Galatasaray’da forma giymeyi hak eden bir oyuncu olayım" diyerek sözlerini tamamladı.
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