https://tr.sputniknews.com/20220516/hatayda-12-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-basvurdu-1056394394.html
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T01:03+0300
2022-05-16T01:03+0300
2022-05-16T01:03+0300
türkiye
hatay
gıda zehirlenmesi
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, gıda zehirlenmesi, tedavi
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Abone ol
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.