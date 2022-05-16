https://tr.sputniknews.com/20220516/hatayda-12-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-basvurdu-1056394394.html

Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T01:03+0300

2022-05-16T01:03+0300

2022-05-16T01:03+0300

türkiye

hatay

gıda zehirlenmesi

tedavi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg

Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, gıda zehirlenmesi, tedavi