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https://tr.sputniknews.com/20220516/hatayda-12-kisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-basvurdu-1056394394.html
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T01:03+0300
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türkiye
hatay
gıda zehirlenmesi
tedavi
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Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.
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hatay, gıda zehirlenmesi, tedavi

Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

01:03 16.05.2022
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Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA
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Hatay'da 12 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Samandağ ilçesinde pasta yiyen 12 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Halsizlik ve istifra şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi ile özel hastanelere başvuran kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Rahatsızlanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanedeki pastalardan numune aldı.
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