https://tr.sputniknews.com/20220516/hskya-27-sozlesmeli-personel-alinacak-1056396292.html
HSK'ya 27 sözleşmeli personel alınacak
HSK'ya 27 sözleşmeli personel alınacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T03:52+0300
2022-05-16T03:52+0300
2022-05-16T03:52+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
sözleşme
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak, posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, 30 Mayıs-3 Haziran'da "www.hsk.gov.tr" adresinde yer alan "2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurarak gerekli belgelerle başvuruda bulunacak. 2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucu ile öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak. Adaylar, başvuruya ilişkin detaylara kurumun internet sayfasından ulaşabilecek.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, sözleşme
HSK'ya 27 sözleşmeli personel alınacak
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak, posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Adaylar, 30 Mayıs-3 Haziran'da "www.hsk.gov.tr" adresinde yer alan "2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurarak gerekli belgelerle başvuruda bulunacak.
2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucu ile öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak.
Adaylar, başvuruya ilişkin detaylara kurumun internet sayfasından ulaşabilecek.