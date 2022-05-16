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İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı
İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek kontak kapattı. Duruma otobüsteki yolcular tepki gösterince şoför... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:31+0300
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iett
şoför
psikoloji
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İstanbul'da seyir halindeki İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' diyerek aracı yol kenarına çekti.Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.'Elim ayağım titriyor'Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi.Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma yaklaşık 20 dakika sonra son buldu ve otobüs hareket etti.
https://tr.sputniknews.com/20220515/telefonu-kapkac-yontemiyle-caldi-iett-otobusu-ile-kacti-1056387758.html
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iett, şoför, psikoloji

İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı

11:31 16.05.2022
© DHAİETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı
İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek kontak kapattı. Duruma otobüsteki yolcular tepki gösterince şoför, "Elim, ayağım titriyor'' diyerek cevap verdi.

İstanbul'da seyir halindeki İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' diyerek aracı yol kenarına çekti.
Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.
Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.

'Elim ayağım titriyor'

Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi.
Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma yaklaşık 20 dakika sonra son buldu ve otobüs hareket etti.
Şişli'de gündüz vakti cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalınan Pelin Serdar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
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Telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı, İETT otobüsü ile kaçtı
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