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İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11.4'e yükseldi
İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11.4'e yükseldi
TÜİK, 2022 yılı ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 puan ; işsiz... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T10:19+0300
2022-05-16T10:19+0300
ekonomi
işsizlik
tüik
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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,115-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.İstihdamın yüzde 56,3'ü hizmet sektöründeMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
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işsizlik, tüik

İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11.4'e yükseldi

10:19 16.05.2022
© AATÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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TÜİK, 2022 yılı ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 puan ; işsiz sayısı ise 50 bin kişi artış kaydetti. Böylece işsizlik oranı yüzde 11,4'e; işsiz sayısı da 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 56,3'ü hizmet sektöründe

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
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