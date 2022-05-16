https://tr.sputniknews.com/20220516/ilk-ceyrekte-issizlik-orani-yuzde-114e-yukseldi-1056400892.html

İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11.4'e yükseldi

İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11.4'e yükseldi

TÜİK, 2022 yılı ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 puan ; işsiz... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T10:19+0300

2022-05-16T10:19+0300

2022-05-16T10:19+0300

ekonomi

işsizlik

tüik

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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,115-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.İstihdamın yüzde 56,3'ü hizmet sektöründeMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

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işsizlik, tüik