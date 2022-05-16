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https://tr.sputniknews.com/20220516/imamoglunu-yargitay-uyesiyim-diyerek-dolandirmak-isteyen-kisiler-yakalandi-1056397632.html
İmamoğlu'nu 'Yargıtay üyesiyim' diyerek dolandırmak isteyen kişiler yakalandı
İmamoğlu'nu 'Yargıtay üyesiyim' diyerek dolandırmak isteyen kişiler yakalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu farklı tarihlerde telefonla arayarak, birinde HSK diğerinde Yargıtay üyesi olarak tanıtan Hakan B. (52) gözaltına alındı. İBB... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T07:00+0300
2022-05-16T07:00+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
telefon dolandırıcılığı
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Polisi harekete geçiren olay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.Arayan kişi İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.Suç duyurusunda bulunduHaftalar sonra bu sefer İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.Gözaltına alındıCumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi.
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ekrem imamoğlu, telefon dolandırıcılığı

İmamoğlu'nu 'Yargıtay üyesiyim' diyerek dolandırmak isteyen kişiler yakalandı

07:00 16.05.2022
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu farklı tarihlerde telefonla arayarak, birinde HSK diğerinde Yargıtay üyesi olarak tanıtan Hakan B. (52) gözaltına alındı. İBB Başkanı’ndan Antalya’daki bir büfe yeri için aracılık etmesini isteyerek dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüphelinin İmamoğlu’nun şikayeti üzerine yakalandığı belirtildi.
Polisi harekete geçiren olay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.
Arayan kişi İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

Suç duyurusunda bulundu

Haftalar sonra bu sefer İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.
İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi.
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