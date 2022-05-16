https://tr.sputniknews.com/20220516/imamoglunu-yargitay-uyesiyim-diyerek-dolandirmak-isteyen-kisiler-yakalandi-1056397632.html

İmamoğlu'nu 'Yargıtay üyesiyim' diyerek dolandırmak isteyen kişiler yakalandı

İmamoğlu'nu 'Yargıtay üyesiyim' diyerek dolandırmak isteyen kişiler yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu farklı tarihlerde telefonla arayarak, birinde HSK diğerinde Yargıtay üyesi olarak tanıtan Hakan B. (52) gözaltına alındı. İBB... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T07:00+0300

2022-05-16T07:00+0300

2022-05-16T07:00+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

telefon dolandırıcılığı

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Polisi harekete geçiren olay İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.Arayan kişi İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.Suç duyurusunda bulunduHaftalar sonra bu sefer İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.Gözaltına alındıCumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne ekipleri o şüphelinin Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi.

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ekrem imamoğlu, telefon dolandırıcılığı