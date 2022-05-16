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https://tr.sputniknews.com/20220516/irakli-ev-sahibi-gazeteciye-kiralik-ev-vermedi-meslegin-riskli-kirayi-odeyemezsin-1056423412.html
Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: 'Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin'
Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: 'Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin'
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Iraklı ev sahibinin gazeteci arkadaşına mesleğini riskli bulduğu gerekçesiyle evi kiralamadığını belirterek, "Iraklı ev sahibi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:10+0300
2022-05-16T23:10+0300
türkiye
gazeteci
ev sahibi
kira
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Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti."
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gazeteci, ev sahibi , kira

Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: 'Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin'

23:10 16.05.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Iraklı ev sahibinin gazeteci arkadaşına mesleğini riskli bulduğu gerekçesiyle evi kiralamadığını belirterek, "Iraklı ev sahibi 'Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin' diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti" dedi.
Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti."
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