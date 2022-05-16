https://tr.sputniknews.com/20220516/irakli-ev-sahibi-gazeteciye-kiralik-ev-vermedi-meslegin-riskli-kirayi-odeyemezsin-1056423412.html

Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: 'Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin'

Iraklı ev sahibi, gazeteciye kiralık ev vermedi: 'Mesleğin riskli, kirayı ödeyemezsin'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Iraklı ev sahibinin gazeteci arkadaşına mesleğini riskli bulduğu gerekçesiyle evi kiralamadığını belirterek, "Iraklı ev sahibi... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T23:10+0300

2022-05-16T23:10+0300

2022-05-16T23:10+0300

türkiye

gazeteci

ev sahibi

kira

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Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bir gazeteci arkadaşıma sonunda kiralık bir ev bulduk. Emlakçıyla anlaştılar, ev sahibi mülakata çağırdı! Iraklı ev sahibi "Mesleğin riskli kirayı düzenli ödeyemezsin" diye evi vermemiş. Bir insanın 6 ay önce geldiği ülkede o ülkenin 40 yıllık vatandaşını riskli bulması rezaleti."

türkiye

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gazeteci, ev sahibi , kira