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https://tr.sputniknews.com/20220516/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-egitime-ara-1056398759.html
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:34+0300
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dünya
irak
kum fırtınası
eğitim
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Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Irak Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220501/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-bagdatta-ucuslar-askiya-alindi-1056001842.html
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irak, kum fırtınası, eğitim

Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara

08:34 16.05.2022
© İHA / AHMED JALILIrak- Kum fırtınası
Irak- Kum fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA / AHMED JALIL
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Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.
Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.
Irak Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
DÜNYA
Irak'ta kum fırtınası nedeniyle Bağdat’ta uçuşlar askıya alındı
1 Mayıs, 18:39
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