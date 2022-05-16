https://tr.sputniknews.com/20220516/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-egitime-ara-1056398759.html
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:34+0300
2022-05-16T08:34+0300
2022-05-16T08:34+0300
dünya
irak
kum fırtınası
eğitim
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Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı. Irak Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220501/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-bagdatta-ucuslar-askiya-alindi-1056001842.html
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irak, kum fırtınası, eğitim
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
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Irak’ta yaşanan yoğun kum fırtınası nedeniyle okullardaki eğitime 1 gün ara verildi.
Başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.
Irak Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.