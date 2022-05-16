https://tr.sputniknews.com/20220516/iski-rengi-degisen-kinikli-deresine-atik-su-desarji-yapildigi-iddiasini-yalanladi-1056421061.html

İSKİ, rengi değişen Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı yapıldığı iddiasını yalanladı

İSKİ, rengi değişen Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı yapıldığı iddiasını yalanladı

İSKİ, Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'ndeki renk değişiminin atık su deşarj kaynaklı olduğu iddialarına ilişkin, "Denize deşarj noktasından... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T21:18+0300

2022-05-16T21:18+0300

2022-05-16T21:18+0300

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

iski

tekirdağ

marmaraereğlisi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasını yalanladı.İSKİ'den yapılan açıklamada dün medyada Kınıklı Deresi'ne, İSKİ idaresindeki "Silivri Değirmenköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden" kimyasal atık su deşarjı yapıldığı ve bu durumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edildiği iddialarına yer verildiği belirtildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSKİ ekipleri tarafından arıtma tesisinden ve bazı noktalardan numuneler alındığı aktarılan açıklamada, analizlerin henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.Deredeki kirliliğin kimyasal bir kirlilik olduğunun görüldüğü savunulan açıklamada, "Denize deşarj noktasından 13,2 kilometre uzaklıkta bulunan ve kurumumuz tarafından işletilmekte olan evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır" ifadesi kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/marmaraya-akan-kinikli-deresi-siyaha-burundu-1056356009.html

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), iski, tekirdağ, marmaraereğlisi