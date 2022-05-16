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https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbul-bogazinda-denizanasi-istilasi-1056398945.html
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası
Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları tedirginliğe yol açtı. Denize atılan çöpler de çirkin bir görüntü oluşturdu. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T08:40+0300
2022-05-16T08:40+0300
yaşam
istanbul boğazı
denizanası
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Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti.Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi. Sahilde balık tutan Fatih Karakuş, “Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları oraya süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.
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istanbul boğazı, denizanası

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası

08:40 16.05.2022
© DHAİstanbul Boğazı'nda denizanası istilası
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları tedirginliğe yol açtı. Denize atılan çöpler de çirkin bir görüntü oluşturdu.
Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti. Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti.
Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi. Sahilde balık tutan Fatih Karakuş, “Çok kirliydi, denizanaları sabah dalga ile karşı tarafa doğru gitti. Bayağı kirli ve pis. Oltamıza poşetler takılıyor. Yapacak bir şey yok, atıyorlar. 2 tane çöp kutusu koymuşlar. Biz oltamıza takılanı çöp kutusuna atıyoruz. O çöp kutuları oraya süs için konulmamış. Bazı kişiler, 'Biz çöp atmazsak belediye işçileri ne yapacak?' diyor ve atıyor" dedi.
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