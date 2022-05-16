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https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbulda-bazi-yollar-19-mayis-etkinlikleri-icin-trafige-kapatiliyor-1056424404.html
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri nedeniyle yarın kapatılacak yolları ve alternatif... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T23:48+0300
2022-05-16T23:48+0300
türkiye
istanbul valiliği
istanbul
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Salı saat 11.00 itibarıyla öğrenci grubunun geçişi esnasında, Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım), Rıhtım Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) trafiğe kapatılacak.Ayrıca, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu ve General Asım Gündüz Caddesi de (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) araç trafiğine kapatılacak.Bunlara alternatif güzergahlar olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi kullanılabilecek.
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istanbul valiliği, istanbul, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

23:48 16.05.2022
© DHAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri nedeniyle yarın kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul'da 19 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Salı saat 11.00 itibarıyla öğrenci grubunun geçişi esnasında, Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım), Rıhtım Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) trafiğe kapatılacak.
Ayrıca, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu ve General Asım Gündüz Caddesi de (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) araç trafiğine kapatılacak.
Bunlara alternatif güzergahlar olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi kullanılabilecek.
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