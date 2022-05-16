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İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın: Kilosu 70 lira
İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın: Kilosu 70 lira
İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları, kilosu 70 liradan satan kişi yapılan baskında gözaltına alındı. Paraları satın aldığı belirlenen kişi de dahil olmak... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:51+0300
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türkiye
bozuk para
beyoğlu
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Beyoğlu'nda geçen perşembe günü, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ilçe ekipleri, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı.Bir süre sonra işyerine gelen kişilere bozuk para satıldığından şüphelenen polis ekibi, harekete geçti.İşyeri sahibi Ramazan Y’nin yanına giden ekip, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.Ramazan Y. paraları aldığı kişileri tanımadığını telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Emniyete götürülen şüphelilere ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
türkiye
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bozuk para, beyoğlu

İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın: Kilosu 70 lira

11:51 16.05.2022 (güncellendi: 12:01 16.05.2022)
© İHA / BEYOĞLU DEVRİYE EKİPLER AMİRLİĞİ POLİSLERİ, TOPLADIĞI 70 KİLOGRAM BOZUK PARAYI DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN KİLOSUNU 70 LİRADAN HURDACIYA SATAN ŞAHSI YAKALADI.
BEYOĞLU DEVRİYE EKİPLER AMİRLİĞİ POLİSLERİ, TOPLADIĞI 70 KİLOGRAM BOZUK PARAYI DEĞERİNDEN FAZLA KAZANMAK İÇİN KİLOSUNU 70 LİRADAN HURDACIYA SATAN ŞAHSI YAKALADI. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© İHA /
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İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları, kilosu 70 liradan satan kişi yapılan baskında gözaltına alındı. Paraları satın aldığı belirlenen kişi de dahil olmak üzere şüphelilere, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.
Beyoğlu'nda geçen perşembe günü, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ilçe ekipleri, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı.
Bir süre sonra işyerine gelen kişilere bozuk para satıldığından şüphelenen polis ekibi, harekete geçti.
İşyeri sahibi Ramazan Y’nin yanına giden ekip, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.
Ramazan Y. paraları aldığı kişileri tanımadığını telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.
Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Emniyete götürülen şüphelilere ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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