https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbulda-tedavuldeki-bozuk-para-satisina-baskin-kilosu-70-lira-1056403616.html

İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın: Kilosu 70 lira

İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın: Kilosu 70 lira

İstanbul'da tedavüldeki bozuk paraları, kilosu 70 liradan satan kişi yapılan baskında gözaltına alındı. Paraları satın aldığı belirlenen kişi de dahil olmak... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T11:51+0300

2022-05-16T11:51+0300

2022-05-16T12:01+0300

türkiye

bozuk para

beyoğlu

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Beyoğlu'nda geçen perşembe günü, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ilçe ekipleri, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı.Bir süre sonra işyerine gelen kişilere bozuk para satıldığından şüphelenen polis ekibi, harekete geçti.İşyeri sahibi Ramazan Y’nin yanına giden ekip, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.Ramazan Y. paraları aldığı kişileri tanımadığını telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.Emniyete götürülen şüphelilere ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

türkiye

beyoğlu

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bozuk para, beyoğlu