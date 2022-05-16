https://tr.sputniknews.com/20220516/isvec-basbakani-hukumet-natoya-uyelik-basvurusunu-yapmaya-karar-verdi-1056413910.html

İsveç Başbakanı: Hükümet NATO'ya üyelik başvurusunu yapmaya karar verdi

İsveç Başbakanı: Hükümet NATO'ya üyelik başvurusunu yapmaya karar verdi

İsveç parlamentosundaki NATO üyeliği oturumunda konuşan Başbakan Magdalena Andersson, "Hükümet, İsveç'in ittifakın üyesi olmak istediğini NATO'ya bildirmeye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T16:26+0300

2022-05-16T16:26+0300

2022-05-16T17:18+0300

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik başvurusunu bugün, yarın ya da çarşamba günü yapmak istediklerini, Finlandiya ile koordineli hareket edeceklerini söyledi. Dün de Finlandiya'dan NATO'ya üyelik başvurusu kararının alındığı açıklaması gelmişti. Öncesinde İsveç ile Finlandiya hükümetleri, NATO üyeliği konusunda birlikte hareket etme ve başvurularını ortak sunma isteklerini dile getirmişti. İsveç'in NATO Temsilcisi'nin üyelik başvurusu konusunda ittifakı kısa süre içinde bilgilendireceğini duyuran Andersson, "İsveç parlamentosunda geniş çaplı bir çoğunluk NATO üyeliğini destekliyor" dedi."Ülkemizin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik” vurgusunu yapan Andersson, böylelikle İsveç'in 200 yıldan uzun süredir devam ettirdiği askeri bağlantısızlık politikasını sona erdirmesine atıfla "Bir devirden çıkıp diğerine başlıyoruz" diye altını çizdi. 'Başvuruyu ittifakın 30 üyesinin oybirliğiyle onaylamasının bir yıldan fazla sürmemesi'. beklentisini açıklayan Andersson, "İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelen resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı var" dedi.

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