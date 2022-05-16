https://tr.sputniknews.com/20220516/isvec-basbakani-hukumet-natoya-uyelik-basvurusunu-yapmaya-karar-verdi-1056413910.html
İsveç Başbakanı: Hükümet NATO'ya üyelik başvurusunu yapmaya karar verdi
İsveç Başbakanı: Hükümet NATO'ya üyelik başvurusunu yapmaya karar verdi
İsveç parlamentosundaki NATO üyeliği oturumunda konuşan Başbakan Magdalena Andersson, "Hükümet, İsveç'in ittifakın üyesi olmak istediğini NATO'ya bildirmeye... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T16:26+0300
2022-05-16T16:26+0300
2022-05-16T17:18+0300
ukrayna krizi
isveç
nato
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056414858_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_77f84e6b86f774540423316a5d98a0a5.jpg
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik başvurusunu bugün, yarın ya da çarşamba günü yapmak istediklerini, Finlandiya ile koordineli hareket edeceklerini söyledi. Dün de Finlandiya'dan NATO'ya üyelik başvurusu kararının alındığı açıklaması gelmişti. Öncesinde İsveç ile Finlandiya hükümetleri, NATO üyeliği konusunda birlikte hareket etme ve başvurularını ortak sunma isteklerini dile getirmişti. İsveç'in NATO Temsilcisi'nin üyelik başvurusu konusunda ittifakı kısa süre içinde bilgilendireceğini duyuran Andersson, "İsveç parlamentosunda geniş çaplı bir çoğunluk NATO üyeliğini destekliyor" dedi."Ülkemizin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik” vurgusunu yapan Andersson, böylelikle İsveç'in 200 yıldan uzun süredir devam ettirdiği askeri bağlantısızlık politikasını sona erdirmesine atıfla "Bir devirden çıkıp diğerine başlıyoruz" diye altını çizdi. 'Başvuruyu ittifakın 30 üyesinin oybirliğiyle onaylamasının bir yıldan fazla sürmemesi'. beklentisini açıklayan Andersson, "İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelen resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı var" dedi.
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056414858_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a577ba24bce09a4c0a3e3754e6e0c67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, nato, finlandiya
İsveç Başbakanı: Hükümet NATO'ya üyelik başvurusunu yapmaya karar verdi
16:26 16.05.2022 (güncellendi: 17:18 16.05.2022) Abone ol
İsveç parlamentosundaki NATO üyeliği oturumunda konuşan Başbakan Magdalena Andersson, "Hükümet, İsveç'in ittifakın üyesi olmak istediğini NATO'ya bildirmeye karar verdi" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik başvurusunu bugün, yarın ya da çarşamba günü yapmak istediklerini, Finlandiya ile koordineli hareket edeceklerini söyledi.
Dün de Finlandiya'dan NATO'ya üyelik başvurusu kararının alındığı açıklaması gelmişti. Öncesinde İsveç ile Finlandiya hükümetleri, NATO üyeliği konusunda birlikte hareket etme ve başvurularını ortak sunma isteklerini dile getirmişti.
İsveç'in NATO Temsilcisi'nin üyelik başvurusu konusunda ittifakı kısa süre içinde bilgilendireceğini duyuran Andersson, "İsveç parlamentosunda geniş çaplı bir çoğunluk NATO üyeliğini destekliyor" dedi.
"Ülkemizin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik” vurgusunu yapan Andersson, böylelikle İsveç'in 200 yıldan uzun süredir devam ettirdiği askeri bağlantısızlık politikasını sona erdirmesine atıfla "Bir devirden çıkıp diğerine başlıyoruz" diye altını çizdi.
'Başvuruyu ittifakın 30 üyesinin oybirliğiyle onaylamasının bir yıldan fazla sürmemesi'. beklentisini açıklayan Andersson, "İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte gelen resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı var" dedi.