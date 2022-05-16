https://tr.sputniknews.com/20220516/isvec-nato-gorusmeleri-icin-turkiyeye-diplomatlardan-olusan-bir-heyet-gonderecek-1056395055.html

İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek

İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek

İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T01:44+0300

2022-05-16T01:44+0300

2022-05-16T01:55+0300

türkiye

ann linde

isveç

nato

türkiye

sosyal demokrat parti

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın açıklamalarını da değerlendiren Linde, ''Rusya, havsa sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır" iddiasında bulundu.Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve YPG'ye çok açık destek verdiğini' vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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ann linde, isveç, nato, türkiye, sosyal demokrat parti