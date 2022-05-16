https://tr.sputniknews.com/20220516/isvec-ve-finlandiya-tarafsizlik-statuleriyle-rahattilar-nato-uyeligiyle-baslarina-bela-aliyorlar-1056456994.html

'İsveç ve Finlandiya tarafsızlık statüleriyle rahattılar, NATO üyeliğiyle başlarına bela alıyorlar'

'İsveç ve Finlandiya tarafsızlık statüleriyle rahattılar, NATO üyeliğiyle başlarına bela alıyorlar'

Güller’e göre, 'tarafsızlık' statüleriyle rahat olan İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğiyle 'başlarına bela alıyor'. ABD'nin Arktik'ten Doğu Akdeniz'e bir hat... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T23:12+0300

2022-05-16T23:12+0300

2022-05-17T23:16+0300

eksen

rusya

türkiye

abd

ukrayna krizi

nato

isveç

finlandiya

iskandinav

hırvatistan

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ABD öncülüğündeki Batı'nın Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu'na yönelik yürüttüğü hibrit savaşta sıra NATO'nun genişlemesine geldi. AB üyesi olup resmi düzeyde 'tarafsız' addedilen İsveç ile Finlandiya'nın liderlikleri, Rusya'nın Ukrayna müdahalesiyle estirilen fırtına eşliğinde ittifaka üye olmaya karar verdi. İsveç'in yanı sıra Rusya Federasyonu ile 1340 kilometre sınırı bulunan Finlandiya, 'Rusya'dan doğrudan tehdit almadıkları' değerlendirmesine rağmen NATO üyeliğinde karar kıldı.ABD ve AB, iki İskandinav ülkesinin kararından memnun kalırken, Türkiye'den gelen tepki dikkatlerin Ankara'ya çevrilmesine yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz, İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" değerlendirmesini yaptı. Ancak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bunun kapıları tamamen kapatmak anlamına gelmediğini belirtirken, Ankara'nın pazarlığa açık olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'dan mevkidaşlarıyla Berlin'deki NATO toplantısında görüşmesinin ardından ABD'nin yolunu tutuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konsensüsün sağlanacağı vurgusu yaptı.Diğer yandan ABD ile Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği anlaşmasını bu ülkedeki üslerini artıracak şekilde derinleştirmesi eşliğinde dikkatler Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Washington ziyaretine çevrilmiş durumda.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye'nin mesajları ve ABD-Yunanistan hamlelerini Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'Tarafsızlık statüleriyle müthiş rahatlardı. Başlarına bela alıyorlar'Mehmet Ali Güller’e göre, 'tarafsızlık' statüleriyle sosyo-ekonomik açıdan rahat konumda bulunan Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğine başvurarak başlarına bela alıyorlar. Güller, Rusya'nın Ukrayna operasyonundan sonra bile NATO üyeliğine olumsuz baktıklarını ifade etmiş iki ülkenin yöneticilerinin ABD baskısıyla alırken, referandumu da devre dışı bırakmalarına dikkat çekti:‘Arktik kıyıları önümüzdeki yıllarda büyük bir küresel güç mücadelesine sahne olacak’Güller, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'yı NATO'da isteme nedeninin, buzulların erimesiyle kuzey rotasının açılmakta olduğu Arktik kıyılarıyla bağlantıları olduğu görüşünde. Güller bu meselenin önümüzdeki yılların kritik meselesi olduğunu vurguladı:'ABD Arktik'ten Doğu Akdeniz'e inen bir hat inşasına çalışıyor'ABD’nin Arktik Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e kadar inen bir hat inşa etmeye çalıştığını belirten Güller, bu yolla Avrupa ile Rusya arasına da yeni bir demir perde indirilmesinin amaçlandığına dikkat çekti. ABD'nin Avrupa'nın kendisinden özerkleşerek Rusya ve Çin ile ilişkisini kırmaya çalıştığını belirten Güller, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmaları da bu bağlamda ele alınırsa ne anlama geldiğinin anlaşılacağını dile getirdi:'NATO üyeliği çantada keklik değil. Hırvatistan lideri veto edeceğini söylemişti'Güller, Finlandiya ve İsveç’in halklarının da itirazına rağmen Amerikan baskısıyla ve referandumu dışlayarak NATO’ya başvurmalarına dikkat çekti. Diğer yandan NATO üyeliğinin çantada keklik olmadığını ve oybirliği gerektirdiğini belirten Güller, en başta Hırvatistan'ın veto etmekten söz ettiğini anımsattı:‘Veto sinyalinden 24 saat geçmeden kapıyı kapatmadık denildi. Bu pazarlık arzusu bile değil'Güller'e göre Ankara'nın veto sinyali anlamına gelebilecek çıkışlarının ciddiye alınmama nedeninin ise geçmişteki çelişkili tutumları olduğunu vurguladı. Rasmussen'in NATO genel sekreterliğinde ve Libya'da atılan geri adımları anımsatan Güller, bu kez de veto sinyalinden 24 saat geçmeden Türk yetkililerin 'biz kapıyı kapatmadık' dediklerinin altını çizdi. Batı basınının da bu sinyalleri 'pazarlık arzusuna' yorduğunu belirten Güller, "Bana kalırsa bu pazarlık bile değil. Bu sadece Erdoğan’ın uluslararası siyasette ‘Bakın elinde veto kartı da olan güçlü bir liderim’ diyerek kendisine bir önem atfetmekten öteye geçen bir anlamı yok" ifadelerini kullandı:'Türkiye ABD ve diğer NATO üyelerine karşı kartlarını neden kullanmadı?'Güller, "Finlandiya ve İsveç'in PKK terör örgütüne destek vermesi onun NATO’ya girmesine engel olabilecek önemdeyse, başta Amerika diğer NATO üyelerinin desteği karşılığında Türkiye niye elindeki başka kartları bugüne kadar kullanmadı?" diye sordu. Bu iki ülke gibi diğer ülkelerin de baktıkları asıl adresin ABD olduğunu anımsatan Güller, Ankara'nın teröre desteği kesmek istiyorsa Rusya ve Suriye ile işbirliğinden Bağdat-Tahran denklemi kurmaya uzanan adımlar atabileceğini vurguladı:'Ne acı ki Yunan Başbakanı ülkesini Amerika’nın ayaklarının altına seriyor'Güller, son dönemde Yunanistan'ın ABD ile güvenlik anlaşmasını derinleştirmesinin de Akdeniz hattı stratejisiyle ilgili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan’ın ‘büyük bir hata’ yaparak bu durumu Türkiye’ye karşı kullanabileceği bir ‘koz’ gibi gördüğünü belirten Güller, Yunan Başbakanının ülkesini 'ABD'nin ayaklarının altına serdiğini' söyledi. Güller'e göre ABD Türkiye ve Yunanistan arasında çözümsüzlük politikalarını kullanıyor:

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