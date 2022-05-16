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İsveçli uzman: ABD, NATO’nun genişlemesi için Türkiye’ye tavizde bulunabilir
İsveçli uzman: ABD, NATO’nun genişlemesi için Türkiye’ye tavizde bulunabilir
İsveçli uzman Hallenberg, başta ABD olmak üzere NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka üye olmasını istiyorlarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taviz... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:23+0300
2022-05-16T18:23+0300
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SVT’ye konuşan Jan Hallenberg, “Türkiye muhtemelen sonunda Finlandiya ve İsveç’in savunma bloğuna katılımını kabul edecek. Ama Erdoğan’ın ‘evet’ demesi için ona birkaç tane şeker vermesi gerekebilir’” ifadesini kullandı.Bunların başında silah sevkiyatı olduğunu dile getiren İsveçli uzman, ABD’nin bu alanda Türkiye’ye yönelttiği tehditlerin, kontratların hayata geçirilmesini geciktirdiğini veya imkansız hale getirdiğini anımsattı. Hallenberg, Erdoğan’ın NATO’nun genişlemesine ‘evet’ demesi için Washington’un bu konuda taviz verebileceğini düşünüyor.Ankara’nın sergilediği duruşu, 'diplomatik tuzak' ve 'NATO üyeleri arasında kendi önemini ortaya koyma çabası' olarak nitelendiren uzman, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke içinde hem de dış arenada kendini güçlü lider olarak göstermek istiyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220515/weber-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-uyeligini-veto-ederse-nato-icinde-tecrit-edilir-1056389597.html
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abd, nato, türkiye, taviz, ordu, savaş, isveç, finlandiya

İsveçli uzman: ABD, NATO’nun genişlemesi için Türkiye’ye tavizde bulunabilir

18:23 16.05.2022
© Sputnik / Stanislav SavelyevLetonya’da NATO savaş araçları ve silahlar gösterişinde ABD bayrağı.
Letonya’da NATO savaş araçları ve silahlar gösterişinde ABD bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Stanislav Savelyev
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İsveçli uzman Hallenberg, başta ABD olmak üzere NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka üye olmasını istiyorlarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taviz vermek zorunda olduğunu belirtti.
SVT’ye konuşan Jan Hallenberg, “Türkiye muhtemelen sonunda Finlandiya ve İsveç’in savunma bloğuna katılımını kabul edecek. Ama Erdoğan’ın ‘evet’ demesi için ona birkaç tane şeker vermesi gerekebilir’” ifadesini kullandı.
Bunların başında silah sevkiyatı olduğunu dile getiren İsveçli uzman, ABD’nin bu alanda Türkiye’ye yönelttiği tehditlerin, kontratların hayata geçirilmesini geciktirdiğini veya imkansız hale getirdiğini anımsattı. Hallenberg, Erdoğan’ın NATO’nun genişlemesine ‘evet’ demesi için Washington’un bu konuda taviz verebileceğini düşünüyor.
Ankara’nın sergilediği duruşu, 'diplomatik tuzak' ve 'NATO üyeleri arasında kendi önemini ortaya koyma çabası' olarak nitelendiren uzman, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke içinde hem de dış arenada kendini güçlü lider olarak göstermek istiyor” dedi.
Türkiye - NATO - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
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