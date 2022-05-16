https://tr.sputniknews.com/20220516/isvecli-uzman-abd-natonun-genislemesi-icin-turkiyeye-tavizde-bulunabilir-1056416616.html

İsveçli uzman: ABD, NATO’nun genişlemesi için Türkiye’ye tavizde bulunabilir

İsveçli uzman: ABD, NATO’nun genişlemesi için Türkiye’ye tavizde bulunabilir

İsveçli uzman Hallenberg, başta ABD olmak üzere NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka üye olmasını istiyorlarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taviz... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T18:23+0300

2022-05-16T18:23+0300

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SVT’ye konuşan Jan Hallenberg, “Türkiye muhtemelen sonunda Finlandiya ve İsveç’in savunma bloğuna katılımını kabul edecek. Ama Erdoğan’ın ‘evet’ demesi için ona birkaç tane şeker vermesi gerekebilir’” ifadesini kullandı.Bunların başında silah sevkiyatı olduğunu dile getiren İsveçli uzman, ABD’nin bu alanda Türkiye’ye yönelttiği tehditlerin, kontratların hayata geçirilmesini geciktirdiğini veya imkansız hale getirdiğini anımsattı. Hallenberg, Erdoğan’ın NATO’nun genişlemesine ‘evet’ demesi için Washington’un bu konuda taviz verebileceğini düşünüyor.Ankara’nın sergilediği duruşu, 'diplomatik tuzak' ve 'NATO üyeleri arasında kendi önemini ortaya koyma çabası' olarak nitelendiren uzman, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülke içinde hem de dış arenada kendini güçlü lider olarak göstermek istiyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220515/weber-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-uyeligini-veto-ederse-nato-icinde-tecrit-edilir-1056389597.html

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abd, nato, türkiye, taviz, ordu, savaş, isveç, finlandiya