https://tr.sputniknews.com/20220516/italya-disisleri-bakani-turkiye-natonun-acik-kapi-ilkesini-kabul-ediyor-1056416245.html
İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, NATO'nun ‘açık kapı’ ilkesini kabul ediyor
İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, NATO'nun ‘açık kapı’ ilkesini kabul ediyor
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye’nin, NATO’nun diğer tüm ülkeleri gibi ittifakın genişlemesi ilkesine katıldığını belirtti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:06+0300
2022-05-16T18:06+0300
2022-05-16T18:06+0300
italya
dışişleri
dışişleri bakanı
luigi di maio
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rai3 televizyonuna açıklamasında, “Üye ülkeler arasında çok geniş bir fikir birliği var ve Türkiye de açık kapı ilkesini kabul ediyor. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile bazı ikili meseleleri görüşmeye çalışıyor ve garanti istiyor” ifadesini kullandı.NATO genişleme sürecinin hızlanmasını beklediğini söyleyen İtalyan bakan, “İsveç ve Finlandiya’nın bir an önce katılması yönünde neredeyse ortak bir istek var. Bu, tüm savunma ittifakımızın güçlendirilmesi demek olacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220502/italya-ekoloji-bakani-cingolani-sirketlere-rus-gazini-ruble-olarak-odemelerine-izin-verilmeli-1056027826.html
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italya, dışişleri, dışişleri bakanı, luigi di maio
İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye, NATO'nun ‘açık kapı’ ilkesini kabul ediyor
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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye’nin, NATO’nun diğer tüm ülkeleri gibi ittifakın genişlemesi ilkesine katıldığını belirtti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rai3 televizyonuna açıklamasında, “Üye ülkeler arasında çok geniş bir fikir birliği var ve Türkiye de açık kapı ilkesini kabul ediyor. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile bazı ikili meseleleri görüşmeye çalışıyor ve garanti istiyor” ifadesini kullandı.
NATO genişleme sürecinin hızlanmasını beklediğini söyleyen İtalyan bakan, “İsveç ve Finlandiya’nın bir an önce katılması yönünde neredeyse ortak bir istek var. Bu, tüm savunma ittifakımızın güçlendirilmesi demek olacak” dedi.