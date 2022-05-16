https://tr.sputniknews.com/20220516/kaliforniyadaki-bir-kilisede-silahli-saldiri-1056394007.html
Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı
Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T00:40+0300
2022-05-16T00:40+0300
2022-05-16T00:40+0300
dünya
abd
kaliforniya
silahlı saldırı
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Yerel yetkililere göre saldırgan olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Orange Country Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Laguna Woods'da bulunan kilisedeki saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.
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abd, kaliforniya, silahlı saldırı
Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı
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Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.
Yerel yetkililere göre saldırgan olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.
Orange Country Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Laguna Woods'da bulunan kilisedeki saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.