Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220516/kaliforniyadaki-bir-kilisede-silahli-saldiri-1056394007.html
Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı
Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T00:40+0300
2022-05-16T00:40+0300
dünya
abd
kaliforniya
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1056394007.jpg?1652650824
Yerel yetkililere göre saldırgan olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Orange Country Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Laguna Woods'da bulunan kilisedeki saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kaliforniya, silahlı saldırı

Kaliforniya'daki bir kilisede silahlı saldırı

00:40 16.05.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kilisede silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.
Yerel yetkililere göre saldırgan olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.
Orange Country Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Laguna Woods'da bulunan kilisedeki saldırıda çok sayıda kişi vuruldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала